Пункт временного размещения для самостоятельно приехавших жителей ДНР и ЛНР откроют в Туле

ТУЛА, 22 февраля. /ТАСС/. Губернатор Тульской области Алексей Дюмин поручил создать в Туле пункт временного размещения для жителей Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР), которые эвакуируются самостоятельно. Его развернут на базе гостиницы "Москва", которая находится рядом железнодорожным вокзалом, сообщила во вторник пресс-служба облправительства.

"Губернатор поручил региональному оперативному штабу развернуть на базе гостиницы "Москва" пункт временного размещения (ПВР) для граждан ДНР и ЛНР, самостоятельно прибывающих в регион. Алексей Дюмин особо подчеркнул, что в нем должны быть созданы комфортные условия для проживания", - говорится в сообщении.

В пресс-службе отметили, что в ПВР будет организовано дежурство сотрудников МЧС, медиков и сотрудников правоохранительных органов для оказания необходимой помощи гражданам.

Ранее сообщалось, что в Тульскую область централизовано прибудут около 1,5 тыс. эвакуируемых из ДНР и ЛНР жителей, для их приема в разных муниципальных образованиях подготовлены 18 пунктов временного размещения.

В пятницу, 18 февраля, главы ЛНР и ДНР Леонид Пасечник и Денис Пушилин заявили об эвакуации жителей республик на территорию России, в частности в Ростовскую область, в связи с нарастающей угрозой боевых действий. По поручению президента РФ прибывающим в российский регионы выплатят по 10 тыс. рублей.