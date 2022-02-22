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Пандемия COVID-19
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В Роспотребнадзоре заявили о возможности смягчения некоторых эпидемиологических требований

Глава ведомства Анна Попова отметила, что речь идет о мерах в отношении музеев, театров, фитнес-центров, сферы общепита и школ
Глава Роспотребнадзора Анна Попова Александр Астафьев/POOL/ТАСС
Описание
Глава Роспотребнадзора Анна Попова
© Александр Астафьев/POOL/ТАСС

МОСКВА, 22 февраля. /ТАСС/. Противоэпидемические меры в России в отношении музеев, театров, школ, фитнес-центров, мест общепита следует смягчить с учетом особенностей штамма "омикрон". Об этом заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова во вторник.

"Ряд мер, которые мы предлагали еще два года назад и год, которые были связаны с предшественниками сегодняшнего вируса варианта "омикрон", - эти меры были предложены в иных эпидемических условиях. И сегодня можем говорить, учитывая динамику, учитывая прогноз, который составляют наши ученые и эксперты, о смягчении ряда требований, о смягчении ряда методических рекомендаций при наступлении периода, так скажем, эпидемиологической ремиссии в Российской Федерации", - заявила она на президиуме координационного совета при правительстве по борьбе с коронавирусом.

Попова отметила, что речь идет о мерах в отношении музеев, театров, фитнес-центров, сферы общепита, школ.

Теги
РоссияПопова, Анна ЮрьевнаПандемия COVID-19
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