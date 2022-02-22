Для учителей Подмосковья стартовал прием документов на участие в социальной ипотеке

МОСКВА, 22 февраля. /ТАСС/. Прием документов на участие в программе по улучшению жилищных условий "Социальная ипотека" стартовал для учителей Московской области. Об этом сообщила пресс-служба Министерства образования Подмосковья.

"В Подмосковье стартовал прием документов на программу "Социальная ипотека" для учителей. Подать документы можно до 25 марта", - приводятся в сообщении слова вице-губернатора Московской области Ирины Каклюгиной.

Она напомнила, что в рамках программы государство оплачивает полную стоимость жилья, а участник программы - лишь проценты по кредиту банку. Претендовать на социальную потеку могут учителя, имеющие стаж педагогической работы на территории РФ не менее 5 лет и заключившие соглашение о своей трудовой деятельности в подмосковной организации образования сроком не менее 10 лет.