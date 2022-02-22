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Молния

Песков: пребывание в России эвакуированных жителей Донбасса является временным

МОСКВА, 22 февраля. /ТАСС/. Жители Донецкой и Луганской народных республик, эвакуированные в РФ, остаются на российской территории временно. Об этом сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Так он ответил на вопросы, насколько может затянуться пребывание в России эвакуированных из Донбасса, а также готовы ли российские власти к дополнительным финансовым выплатам, если нахождение здесь жителей ДНР и ЛНР окажется продолжительным.

"Сейчас речь идет о выплате 10 тыс. рублей на одного человека, на одного беженца. Пребывание беженцев, конечно же, носит временный характер", - подчеркнул представитель Кремля. При этом он констатировал, что, несмотря на вчерашние новости и решения, "все-таки ситуация по-прежнему неспокойна и многие граждане, конечно, испытывают чувство опасности, и поэтому принимают решение временно приехать в Россию".

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