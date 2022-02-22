Минздрав подготовил новую версию рекомендаций по лечению пациентов с ковидом

МОСКВА, 22 февраля. /ТАСС/. Минздрав России завершил работу над новой версией методических рекомендаций по лечению пациентов с коронавирусной инфекцией, сообщил во вторник глава министерства Михаил Мурашко.

"Завершена работа над новой версией методических рекомендаций. Туда вошли в том числе новые препараты, зарегистрированные в Российской Федерации для лечения пациентов с новой коронавирусной инфекцией. Это противовирусные препараты, оказывающие именно патогенетическое действие на само заболевание", - сказал он на заседании координационного совета при правительстве по борьбе с инфекцией.