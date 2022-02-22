Роспотребнадзор держит на контроле ситуацию с эвакуированными из ДНР

МОСКВА, 22 февраля. /ТАСС/. Роспотребнадзор держит на контроле ситуацию с эвакуированными из Донецкой и Луганской народных республик. Обеспечены все необходимые условия их пребывания в пунктах временного размещения, сообщила во вторник глава ведомства Анна Попова.

"Также мы взяли на контроль условия содержания людей. И хочу доложить, что во всех пунктах временного размещения соблюдается температурный режим, все обеспечены централизованным водоснабжением <...> и бутилированной водой. Организовано питание как по пути следования, так и горячее питание в пунктах временного размещения", - сказала Попова на заседании координационного совета по борьбе с коронавирусной инфекцией при правительстве РФ.