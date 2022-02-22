Закрепление за школьным классом кабинета из-за ковида могут пересмотреть

МОСКВА, 22 февраля. /ТАСС/. Роспотребнадзор может пересмотреть требование отводить в школах отдельный кабинет каждому классу из-за ковида, сообщила во вторник глава ведомства Анна Попова.

"Конечно, можно пересмотреть ситуацию в школах, и на период снижения заболеваемости и стабильных низких цифр пересмотреть требование, когда каждый класс находится только в одном кабинете", - сказала она на заседании координационного совета по борьбе с коронавирусной инфекцией при правительстве РФ.

С начала пандемии в мире зафиксировали более 426 млн заражений коронавирусом и около 5,9 млн смертей. В России, по данным федерального оперативного штаба по борьбе с новой инфекцией, зарегистрировано 15 657 928 случаев заражения, умер 347 031 человек. Правительство РФ запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.