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Госдума упрощает получение вида на жительство для финалистов конкурсов РСВ

Разработчики проекта закона указывают на то, что по общему правилу до получения вида на жительство иностранец обязан прожить не менее одного года по разрешению на временное проживание

МОСКВА, 22 февраля. /ТАСС/. Госдума во вторник приняла в первом чтении правительственный законопроект об упрощении порядка получения вида на жительство в РФ для финалистов и победителей общероссийских конкурсов платформы "Россия - страна возможностей" (РСВ).

"Законопроект направлен на упрощение порядка получения вида на жительство в Российской Федерации иностранными гражданами и лицами без гражданства, являющимися финалистами и победителями общероссийских конкурсов платформы "Россия - страна возможностей", - говорится в пояснительной записке.

Разработчики указывают на то, что по общему правилу до получения вида на жительство иностранец обязан прожить не менее одного года по разрешению на временное проживание, которое выдается в пределах ежегодно утверждаемой кабмином квоты. Однако для ряда категорий лиц это требование не действует. Это в том числе квалифицированные специалисты и краснодипломники российских вузов.

В пояснительных материалах указано, что целью конкурсов РСВ является "выявление талантливых и неординарных личностей", при этом заявки на участие поступают также и от иностранных граждан. Как утверждают в кабмине, предложенная законопроектом преференция позволит "вовлечь в процесс натурализации иностранных граждан, владеющих русским языком и желающих жить и работать в Российской Федерации, способных интегрироваться в российское общество".

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