Минпросвещения ждет от регионов информацию по капремонту школ к 1 марта

МОСКВА, 22 февраля. /ТАСС/. Регионы России должны к 1 марта предоставить в Министерство просвещения страны сведения о капитальном ремонте школ, сообщил глава Минпросвещения Сергей Кравцов.

"Мы понимаем те сложности, которые есть у регионов. Хочу обратить внимание, что на сегодняшний день мы проанализировали ситуацию с объявлением конкурса, я проводил совещание с вице-губернаторами, вчера отозвал кандидатуру министра Орловской области, потому что график был сорван. До 1 марта нам регионы должны представить информацию, но мы видим, что по некоторым регионам идет отставание. Это недопустимо", - цитирует пресс-служба Кравцова.

Отмечается, что министр провел расширенное заседание оперативного штаба Минпросвещения с участием представителей партии "Единая Россия" по реализации программы "Модернизация школьных систем образования". Он напомнил о персональной ответственности региональных министров за срыв сроков реализации.

Согласно программе, в 2022 году должно быть отремонтировано не менее 1 300 зданий в 79 регионах, до конца 2023 года - в сумме 3 000 зданий, а до конца 2026 года - 7 300 школ.

Наблюдение за ходом ремонтных работ, закупок и поставок оснащения будут вести штабы родительского общественного контроля, которые уже работают в каждом регионе. В них входят представители партии "Единая Россия", Национальной ассоциации родителей, Российского движения школьников, конкурса "Большая перемена".

"Самое главное, чтобы программа капитального ремонта оправдывала все ожидания школьников и их родителей. Напомню, что в рамках взаимодействия с родителями ряду регионов было рекомендовано включить в свой состав представителя Всероссийской организации родителей детей-инвалидов и инвалидов старше 18 лет с ментальными и иными нарушениями. Спасибо коллегам, кто сделал это, ведь доступность образовательной среды является нашим приоритетом", - добавил Кравцов.