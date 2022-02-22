Новосибирский Минздрав опроверг слухи о попытке забрать в больницу районного депутата

НОВОСИБИРСК, 22 февраля. /ТАСС/. Минздрав Новосибирской области опроверг информацию местных СМИ о том, что врачи психиатрической службы региона пытались госпитализировать с сессии совета Колыванского района одного из депутатов. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе правительства области.

Ранее местное СМИ "Тайга.инфо" сообщало, что "психиатрическая бригада приехала на сессию совета депутатов Колыванского района Новосибирской области за оппозиционным депутатом Виктором Коваленко". В материале издания сообщается, что, якобы, врачи намеревались госпитализировать депутата за неадекватное поведение по заявлению его супруги.

"У психиатрической больницы нет собственной выездной службы. Подобные вызовы обслуживают специализированные психиатрические бригады скорой медицинской помощи. 22 февраля на сессию совета депутатов Колыванского района сотрудники отделения скорой помощи Колыванской ЦРБ, как и медики станции скорой помощи Новосибирска не выезжали. Таким образом, психиатрическая служба Новосибирской области к данному инциденту отношения не имеет", - говорится в сообщении.