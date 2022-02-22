Госдума вводит запрет набирать в авиаперсонал причастных к экстремизму и терроризму

МОСКВА, 22 февраля. /ТАСС/. Госдума во вторник приняла в первом чтении правительственный законопроект, направленный в том числе на введение запрета принимать на должности специалистов авиационного персонала лиц, причастных к экстремистской деятельности или терроризму.

Поправки предлагается внести в Воздушный кодекс РФ. Так, в законе предлагается прописать, что на должности специалистов авиаперсонала не могут быть приняты лица, "в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму". Поправки также устанавливают, что трудовой договор с такими лицами прекращается. Согласно документу на должность специалиста авиаперсонала также не могут приниматься лица, имеющие непогашенную или неснятую судимость за совершение умышленного преступления.

Законопроект также уточняет нормы кодекса о выдаче удостоверения члена экипажа гражданского воздушного судна и инспектора гражданской авиации. Так, оформлять и выдавать эти удостоверения будет Федеральное агентство воздушного транспорта и его территориальные органы.

Как отмечают авторы инициативы, нововведения необходимы в том числе для реализации требований стандартов и рекомендуемой практики международной организации гражданской авиации "в части обеспечения защиты гражданской авиации от актов незаконного вмешательства".