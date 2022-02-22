Дума приняла в I чтении проект, упрощающий получение доплат к пенсии летчикам и шахтерам

МОСКВА, 22 февраля. /ТАСС/. Госдума на пленарном заседании во вторник приняла в первом чтении правительственный законопроект, направленный на упрощение процедуры назначения доплаты к пенсии для работников угольной отрасли и членов летных экипажей гражданской авиации.

Инициатива была внесена кабмином 7 декабря 2021 года. Как отмечается в пояснительных материалах, законопроект направлен на оптимизацию процесса установления и выплаты дополнительного социального обеспечения членам летных экипажей воздушных судов гражданской авиации и отдельным категориям работников организаций угольной промышленности, а также на оптимизацию взаимодействия государственных и муниципальных архивов с территориальными органами Пенсионного фонда России (ПФР) по обмену в электронном виде информацией, необходимой для установления пенсий и иных социальных выплат.

Как отметил ранее премьер-министр России Михаил Мишустин, чтобы оформить такую надбавку, работники указанных сфер сейчас должны сначала получить документы, которые подтверждают стаж и заработок, и представить их в ПФР. "После принятия законодательных изменений работодатели станут формировать сведения о сотрудниках и направлять их в фонд. Они будут использоваться для автоматического расчета доплаты к пенсии шахтеров и летных экипажей", - сказал он.