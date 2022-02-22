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Путин 23 февраля возложит венок к Могиле Неизвестного Солдата в Москве

В День защитника Отечества президент почтит память погибших воинов

МОСКВА, 22 февраля. /ТАСС/. Президент Владимир Путин 23 февраля, в День защитника Отечества, почтит память погибших воинов, возложив венок к Могиле Неизвестного Солдата в Александровском саду. Об этом сообщила пресс-служба Кремля во вторник.

"В День защитника Отечества, президент России В. Путин почтит память погибших воинов, возложив венок к Могиле Неизвестного Солдата в Александровском саду Московского Кремля", - сказано в сообщении.

Могила Неизвестного Солдата - общенациональный мемориал воинской славы. Прах неизвестного советского воина был перенесен из братской могилы в Подмосковье и в торжественной обстановке перезахоронен в Александровском саду в 1966 году. В следующем году здесь был открыт мемориал, ключевым элементом которого стал Вечный огонь. Почетный караул у Могилы Неизвестного Солдата - "пост номер 1" - был установлен в 1997 году. В 2009 году памятнику был присвоен статус общенационального мемориала воинской славы, а сам комплекс был вскоре дополнен стелой в честь городов, носящих одноименное почетное звание.

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Путин, Владимир ВладимировичРоссия
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