Путин 23 февраля возложит венок к Могиле Неизвестного Солдата в Москве

МОСКВА, 22 февраля. /ТАСС/. Президент Владимир Путин 23 февраля, в День защитника Отечества, почтит память погибших воинов, возложив венок к Могиле Неизвестного Солдата в Александровском саду. Об этом сообщила пресс-служба Кремля во вторник.

"В День защитника Отечества, президент России В. Путин почтит память погибших воинов, возложив венок к Могиле Неизвестного Солдата в Александровском саду Московского Кремля", - сказано в сообщении.

Могила Неизвестного Солдата - общенациональный мемориал воинской славы. Прах неизвестного советского воина был перенесен из братской могилы в Подмосковье и в торжественной обстановке перезахоронен в Александровском саду в 1966 году. В следующем году здесь был открыт мемориал, ключевым элементом которого стал Вечный огонь. Почетный караул у Могилы Неизвестного Солдата - "пост номер 1" - был установлен в 1997 году. В 2009 году памятнику был присвоен статус общенационального мемориала воинской славы, а сам комплекс был вскоре дополнен стелой в честь городов, носящих одноименное почетное звание.