Курганский оперштаб отменит дистант для младших и выпускных классов

ТАСС, 28 февраля. Оперативный штаб Курганской области принял решение об отмене с 28 февраля дистанционного формата обучения для 1-4-х, 9-х и 11-х классов в школах региона, а также для студентов колледжей и техникумов. Об этом сообщили в Telegram-канале правительства области.

Ранее оперштаб продлил до 28 февраля дистанционный формат обучения в школах области за исключением малокомплектных школ. Также студенты колледжей и техникумов должны были проходить теоретические занятия с применением дистанционных технологий, а практические - в очном формате.

"С 28 февраля ученики с 1-го по 4-е классы, а также 9-х и 11-х классов вернутся за парты. Такое же решение принято и в отношении студентов колледжей и техникумов. Безусловно, образовательный процесс будет проходить с соблюдением всех противоэпидемиологических мер. При этом хочу еще раз напомнить родителям о том, что нужно обращать пристальное внимание на состояние здоровья своих детей и не отправлять их в школу с насморком, кашлем или температурой", - цитируются в сообщении слова директора департамента образования и науки региона Андрея Кочерова.

Кроме того, с 23 февраля отменяется ограничение на посещение ТРЦ и кинотеатров для лиц младше 18 лет без сопровождения родителей. Также решено снять ограничения по присутствию родителей на утренниках в детсадах - присутствовать сможет один родственник от семьи.

"Проговорил еще раз с коллегами, что период работы с вводом ограничений по противодействию коронавирусной инфекции был достаточно большой, чтобы научиться правильно расставлять приоритеты в работе по сохранению здоровья граждан, а также отличать те ограничения, которые реально работают на эту задачу и в определенные моменты дают необходимый результат, от тех, что в большей степени имеют характер проформы и создают лишь дополнительные проблемы, в первую очередь - законопослушным людям", - также написал на своей странице в Instagram глава региона Вадим Шумков.

Ранее губернатор области Вадим Шумков сообщил, что число койко-мест для пациентов с коронавирусом увеличили более чем в два раза - с 440 до 1 010. Он отметил, что всего в регионе с начала пандемии зафиксировали 73 тыс. случаев заражения ковидом, а на лечении находятся около 14 тыс. пациентов.