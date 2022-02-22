Медведев заявил, что пробелы в законе не позволяют бороться с фиктивными браками мигрантов

МОСКВА, 22 февраля. /ТАСС/. Слишком либеральное семейное законодательство РФ не позволяет бороться с заключением мигрантами фиктивных браков для скорейшего получения гражданства. Такое мнение высказал замглавы Совбеза РФ Дмитрий Медведев на заседании межведомственной комиссии СБ РФ по вопросам совершенствования государственной миграционной политики.

"Пробелы в законодательстве пока не позволяют вести эффективную борьбу и с такой лазейкой для мошенников как фиктивные браки или установление отцовства для ускоренной регистрации иностранцев и получения гражданства", - сказал Медведев.

Он подчеркнул, что в мире сформирована довольно серьезная система защиты от таких преступлений или от манипулирования гражданским законодательством, в частности, семейным законодательством по созданию фиктивной семьи и по регистрации фиктивного брака. "Вы знаете, какие проверки идут, об этом фильмы снимают, как это все происходит, на самом деле это нормальный брак или это только для получения гражданства. А фиктивные контракты или фиктивные приглашения тоже проверяются. Здесь нужно совершенствовать законодательство", - призвал политик.

По мнению Медведева, "пока в этой сфере наше законодательство абсолютно либеральное, в отличие от драконовского законодательства, которое действует в целом ряде стран, которые мы считаем достаточно современными и развитыми, типа Соединенных Штатов , европейских стран некоторых". "Надо и нам в этом направлении развиваться", - сказал он.

Теневой рынок миграционных услуг

По словам замглавы Совбеза, есть серьезные проблемы, которые касаются обширного теневого рынка нелегальных миграционных услуг. Он отметил, что налажен целый бизнес, связанный с фиктивной постановкой мигрантов на учет, с регистрацией их по месту проживания. "Только за прошлый год почти полмиллиона иностранцев такую поддельную регистрацию оформили. По всей вероятности, это только вершина айсберга. Это те, кого поймали, выловили кого и сняли с незаконного учета территориальные органы МВД. Но, естественно, всех поймать невозможно, стало быть, эта цифра очевидно больше. Насколько больше, нужно разбираться", - сообщил Медведев.

Он посетовал на то, что "сплошь и рядом купленные сертификаты, справки, фиктивные приглашения на въезд, поддельные трудовые контракты помогают получить иностранцам компании-посредники". "Ни о здоровье приезжего, ни о знании русского языка, ни об официальном устройстве при этом, конечно, речь не идет", - возмутился политик.

Борьба с незаконной миграцией и криминалом

Особое внимание Медведев призвал уделить борьбе со связанным с незаконной миграцией криминалом. Он отметил, что получает массу соответствующих обращений. "Надо понимать, что те иностранные граждане, которые соблюдают наши законы, уважают наши традиции, знают историю нашей страны должны иметь возможность свободно и без лишних бюрократических преград документы оформлять", - отметил он, призвав найти нужный баланс.