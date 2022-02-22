Совфед одобрил закон о продлении срока доставки обязательного экземпляра документов

МОСКВА, 22 февраля. /ТАСС/. Совет Федерации одобрил на пленарном заседании во вторник закон, который увеличивает до семи дней срок доставки обязательного экземпляра для некоторых видов печатных документов, в том числе небольших газет.

Согласно действующей редакции закона "Об обязательном экземпляре документов" экземпляр всех видов печатных изданий должен доставляться в день выхода в свет первой партии тиража в Роспечать и для распределения между крупнейшими библиотеками и информационными организациями.

Одобренный закон сохраняет такой срок доставки только для экземпляров федеральных газет и газет субъектов РФ на русском языке. Срок в семь дней со дня выхода в свет предлагается установить для доставки экземпляров книг и брошюр, журналов и продолжающихся изданий на русском языке, муниципальных газет и некоторых других категорий печатных документов.

Как отметил член комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре Андрей Базилевский, закон призван снизить организационную нагрузку на редакции отдельных видов печатных изданий при доставке обязательного экземпляра документов. По его словам, предусматривается дифференцированный подход к установлению срока доставки в зависимости от вида издания.