ГД приняла законопроект об автоматизированном поиске нуждающихся в мерах соцподдержки

МОСКВА, 22 февраля. /ТАСС/. Госдума на пленарном заседании во вторник приняла в первом чтении правительственный законопроект, позволяющий выявлять и вести учет граждан, нуждающихся в получении мер социальной поддержки, через Единую государственную систему социального обеспечения (ЕГИССО) для предоставления им помощи.

"Проект федерального закона <…> подготовлен в целях совершенствования законодательства об использовании сведений об имуществе, находящемся в собственности граждан, для предоставления мер социальной поддержки с учетом критериев нуждаемости", - говорится в пояснительной записке.

По словам авторов инициативы, в настоящее время уровень доходов граждан и количество граждан, находящихся за чертой бедности, определяются на основе выборочных статистических наблюдений Росстата, "доходы и имущественное положение учитываются в статистических данных на основании неподтвержденной информации, которая записывается со слов граждан и может использоваться только для косвенного анализа влияния мер поддержки на уровень бедности".

Как сообщают в кабмине, документом предлагается для выявления и учета граждан, нуждающихся в получении мер социальной поддержки, реализовать механизм, при котором процесс расчета среднедушевого дохода на члена семьи и оценка имущественной обеспеченности в целях определения нуждаемости будет формироваться посредством ЕГИССО, содержащей сведения, обрабатываемые Пенсионным фондом России на основании данных, предоставляемых Федеральной налоговой службой, МВД и Росреестром. "Законопроектом вводится новая задача ЕГИССО, направленная на обеспечение процесса выявления граждан, нуждающихся в получении мер социальной защиты (поддержки), на основании соответствующих критериев", - говорится в пояснительной записке.

Кроме того, авторы проекта считают, что принятие инициативы позволит персонифицировано информировать граждан о возможности получения ими мер социальной поддержки в соответствии с их жизненной ситуацией, сократить сроки предоставления этих мер.

Получение сведений

В пояснительных материалах отмечается, что ЕГИССО обеспечивает доступ органов власти к актуальной информации о мерах социальной защиты, оказываемых из бюджетов всех уровней, в том числе в отношении отдельно взятого человека. При этом такой доступ органов власти к сведениям системы обеспечивается только в целях предоставления мер соцподдержки в пределах установленных законодательством полномочий. "Иным органам власти, государственным внебюджетным фондам такой доступ обеспечивается только к аналитической отчетности, содержащейся в системе", - подчеркивают авторы документа.

В этой связи законопроектом предусмотрено уточнение перечня информационных систем, сведения из которых могут направляться в ЕГИССО. "В положении о ЕГИССО во исполнение проектируемых норм будет уточнен порядок и состав сведений о гражданах, их доходах и имуществе, имеющихся в распоряжении ФНС России, МВД России и Росреестра. <…> При этом получение сведений о движимом, недвижимом имуществе будет осуществляться только по семьям (одиноким физическим лицам), у которых среднедушевой доход ниже уровня, установленного правительством Российской Федерации", - говорится в пояснительной записке.