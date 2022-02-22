В Екатеринбурге на средства благотворителей создадут кризисный центр для женщин с детьми

ТАСС, 22 февраля. Новый кризисный центр для женщин с детьми планируется открыть осенью в Екатеринбурге - всего здесь будут проживать не менее 20 семей в год. Для этих целей на собранные во время "Екатерининской ассамблеи - 2021" средства межрегиональной общественной организацией "Аистенок" приобретены две квартиры, сообщили во вторник в пресс-службе Свердловского областного союза промышленников и предпринимателей (СОСПП).

"В Екатеринбурге благодаря "Екатерининской ассамблее" будет создан новый кризисный центр для женщин с детьми. Межрегиональная общественная организация по содействию семьям с детьми в трудной жизненной ситуации "Аистенок" приобрела в Екатеринбурге две квартиры на средства, собранные во время "Екатерининской Ассамблеи - 2021". <…> Планируется, что уже осенью 2022 года новый кризисный центр примет не менее пяти семей - это будут мамы с детьми. <…> Приобретение жилого помещения под кризисное отделение временного проживания для женщин с маленькими детьми увеличит шансы женщин и детей на безопасное проживание и получение своевременной квалифицированной помощи в реабилитации и позволит дополнительно принимать на попечение не менее 20 семей в год", - говорится в сообщении.

Сейчас у "Аистенка" два кризисных центра: рассчитанная на проживание пяти семей единовременно (до 12 человек) квартира и дом на девять семей.

Отмечается, что в Свердловской области не хватает кризисных центров для женщин с детьми в сложной жизненной ситуации. "Мы будем делать ремонт, чтобы соединить обе квартиры, чтобы получилась общая гостиная, затем оборудуем в комнатах спальные места и закупим все необходимое для матерей с детьми", - сказала руководитель "Аистенка" Лариса Лазарева.

В центре специалисты помогают женщинам составить индивидуальный план реабилитации своей семьи. Срок проживания семьи в кризисном центре - от одного до шести месяцев. С 2010 года в кризисных отделениях "Аистенка" получили помощь 448 человек: 191 взрослый и 257 детей.

Крупнейший на Урале благотворительный проект "Екатерининская ассамблея", названный в честь святой великомученицы Екатерины - покровительницы Екатеринбурга, проводится с 2011 года. Собранные средства идут на нужды выбранного на конкурсной основе благотворительного проекта. В прошлом году в пользу пяти благополучателей представители бизнеса собрали 118,3 млн рублей. Из них 12 млн - для реализации проекта "Дом для семьи", который реализует "Аистенок".