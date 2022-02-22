Рыбаки смогли выехать с изолированного берега после отрыва льдины в Хабаровском крае

ХАБАРОВСК, 22 февраля. /ТАСС/. Рыбаки с оторвавшейся льдины в Хабаровском крае смогли выехать с берега, куда их прибило течением. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по региону.

В районе поселка Де-Кастри в бухте Тигиль накануне оторвалась льдина с рыбаками. На льду находились 24 автомобиля и 46 человек. Течением льдину прибило к другому берегу. Большинство отказались покидать свои автомобили, попросив пробить к ним дорогу.

"<...> бульдозер завершил работу по расчистке проезда от места нахождения людей и личного автотранспорта в бухте Тигиль до дороги, идущей к поселку Де-Кастри Ульчского района. Вопрос по привлечению техники решался на заседании КЧС муниципального района. Вслед за бульдозером рыбаки на автомобилях, которые накануне оказались на берегу бухты из-за перемещения ледового поля от одного берега к другому, возвращаются в населенный пункт", - говорится в распространенном релизе.

Как сообщали ТАСС в районной администрации, в месте, где находились рыбаки, была заброшенная и заросшая лесовозная дорога, но машины там бы не прошли. Спасатели на снегоходе организовали эвакуацию людей, которые согласились покинуть свои автомобили. В течение вечера и ночи они перевезли в населенный пункт 19 человек. Для обеспечения общественного порядка на месте находились сотрудники правоохранительных органов.