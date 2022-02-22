{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Рыбаки смогли выехать с изолированного берега после отрыва льдины в Хабаровском крае

Всего на льду во время инцидента, который произошел накануне возле поселка Де-Кастри в бухте Тигиль, находились 24 машины и 46 человек

ХАБАРОВСК, 22 февраля. /ТАСС/. Рыбаки с оторвавшейся льдины в Хабаровском крае смогли выехать с берега, куда их прибило течением. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по региону.

В районе поселка Де-Кастри в бухте Тигиль накануне оторвалась льдина с рыбаками. На льду находились 24 автомобиля и 46 человек. Течением льдину прибило к другому берегу. Большинство отказались покидать свои автомобили, попросив пробить к ним дорогу.

"<...> бульдозер завершил работу по расчистке проезда от места нахождения людей и личного автотранспорта в бухте Тигиль до дороги, идущей к поселку Де-Кастри Ульчского района. Вопрос по привлечению техники решался на заседании КЧС муниципального района. Вслед за бульдозером рыбаки на автомобилях, которые накануне оказались на берегу бухты из-за перемещения ледового поля от одного берега к другому, возвращаются в населенный пункт", - говорится в распространенном релизе.

Как сообщали ТАСС в районной администрации, в месте, где находились рыбаки, была заброшенная и заросшая лесовозная дорога, но машины там бы не прошли. Спасатели на снегоходе организовали эвакуацию людей, которые согласились покинуть свои автомобили. В течение вечера и ночи они перевезли в населенный пункт 19 человек. Для обеспечения общественного порядка на месте находились сотрудники правоохранительных органов.

Теги
РоссияХабаровский край
Медведев утвердил состав комиссии СБ по вопросам совершенствования миграционной политики
Новую структуру возглавил сам зампред Совбеза, его заместителями в комиссии стали вице-премьер Татьяна Голикова и помощник президента Дмитрий Миронов
Читать полностью