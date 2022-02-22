Пермская прокуратура потребовала закрыть зоопарк из-за отсутствия лицензии

ПЕРМЬ, 22 февраля. /ТАСС/. Пермская межрайонная природоохранная прокуратура выявила ряд нарушений в содержании "Пермского зоопарка". В связи с этим было выдвинуто требование прекратить публичную демонстрацию животных, сообщается во вторник на сайте надзорного ведомства.

"В ходе надзорных мероприятий установлено, что при содержании и использовании животных в зоопарках с 1 января 2022 года необходимо получение специального разрешения, которое выдается Федеральной службой по ветеринарному и фитосанитарному надзору. Вместе с тем учреждение такой лицензии не имеет", - говорится в сообщении.

Также прокуратура считает, что на территории зоопарка отсутствует изолятор для животных, а текущее состояние санитарного блока не отвечает предъявляемым требованиям. Помимо этого площадь некоторых вольеров для животных меньше положенного.

Также в ближайшее время будет проверен учредитель зоопарка - городская администрация. "Будет дана оценка полноты, достаточности и своевременности принятия мер, направленных на финансирование необходимых работ по приведению территории зоопарка в соответствии с требованиями действующего законодательства", - говорится в сообщении.

Проверку зоопарка пермская прокуратура проводила совместно со специалистом Управления Россельхознадзора по Кировской области, Удмуртской республике и Пермскому краю.