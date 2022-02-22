В Свердловской области на 24% выросла детская смертность в результате несчастных случаев

ЕКАТЕРИНБУРГ, 22 февраля. /ТАСС/. Более 150 детей в Свердловской области погибли в результате несчастных случаев в 2021 году. Об этом сообщил на пресс-конференции в Уральском региональном центре ТАСС во вторник уполномоченный по правам ребенка в Свердловской области Игорь Мороков.

"Если за 2020 год у нас погиб от несчастных случаев 121 ребенок, в 2021-м - 151 ребенок. Мы вернулись на позиции 2017 года", - сказал Мороков с уточнением, что наибольшую опасность в регионе представляет дорога, а в 80% случаев гибели детей виноваты взрослые.

Она также добавил, что в регионе разработан стандарт комплексной безопасности общеобразовательной организации и профессиональной организации.

Вместе с этим в конце 2021 года в регионе операция "Безопасность детства" стала носить обязательных характер. Это позволит включить управленческую составляющую в решении проблемы гибели детей при несчастных случаях.