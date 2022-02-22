Совфед одобрил закон, уточняющий количество оружия, которым можно владеть россиянам

Действующая статья 13 закона "Об оружии" предусматривает следующие ограничения: общее количество охотничьего огнестрельного оружия с нарезным стволом - не больше пяти единиц, спортивного огнестрельного оружия с нарезным стволом - не больше пяти, огнестрельного гладкоствольного длинноствольного оружия - не больше пяти, огнестрельного оружия ограниченного поражения - две единицы, охотничьего метательного стрелкового оружия - не больше пяти единиц. Исключение - если перечисленные виды оружия являются объектом коллекционирования.

Закон увеличивает до 10 единиц максимальное количество "охотничьего огнестрельного гладкоствольного длинноствольного оружия и (или) охотничьего огнестрельного длинноствольного оружия с нарезным стволом". Обязательное условие - наличие у гражданина права на приобретение охотничьего огнестрельного длинноствольного оружия с нарезным стволом. Кроме того, вводится условие о владении одним лицом не более чем 10 единицами огнестрельного гладкоствольного длинноствольного оружия, охотничьего огнестрельного гладкоствольного длинноствольного оружия и охотничьего огнестрельного длинноствольного оружия с нарезным стволом.

Условия покупки охотничьих ружей с нарезным стволом

Также закон уточняет условия, которым должно соответствовать лицо для получения права приобрести охотничье огнестрельное длинноствольное оружие с нарезным стволом. Сейчас это разрешено профессиональным охотникам и тем, кто имеет в собственности охотничье огнестрельное гладкоствольное длинноствольное оружие не менее пяти лет. Документ устанавливает, что лицензию на приобретение такого оружия могут также получить граждане с охотничьим билетом, уже владеющие на основании разрешения охотничьим огнестрельным длинноствольным оружием с нарезным стволом, а также бывшие официальные владельцы такого оружия, если со дня истечения срока действия разрешения или его аннулирования на основании добровольного отказа гражданина прошло не более года. Также право купить указанное оружие получают граждане, официально владевшие непрерывно не менее пяти лет охотничьим огнестрельным гладкоствольным длинноствольным оружием.

Кроме того, документ разрешает владельцам оружия передавать его в ремонт на основании направления, выданного федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным в сфере оборота оружия, не только производителю оружия, но и юридическим лицам, имеющим соответствующую лицензию.

Одновременно юрлицам, имеющим лицензию на торговлю гражданским и служебным оружием и патронами к нему, "запрещается совмещать в одном торговом зале продажу оружия и иных видов товаров". Исключение - части оружия, товары, предназначенные для использования с оружием, конструктивно сходные с оружием изделия, а также спортивные, охотничьи и рыболовные принадлежности.