Эксперты: общественным палатам в регионах нужно мониторить программу "Плавание для всех"

МОСКВА, 22 февраля. /ТАСС/. Реализация программы "Плавание для всех" должна проводиться совместно с региональными общественными палатами, также важно провести мониторинг исполнения поручения президента РФ Владимира Путина о доведении до 2% затрат региональных бюджетов на спорт. К такому выводу пришли представители регионов в ходе общественного слушания на тему "Мониторинг развития инфраструктуры для всеобщего обучения детей плаванию" в Общественной палате (ОП) РФ.

"Плавание для всех" и развитие массового спорта неотрывно связано с исполнением еще одного поручения президента - <…> это доведение до 2% затрат региональных бюджетов на спорт. <...> Было бы отлично провести мониторинг исполнения данного поручения и рекомендовать общественным палатам региональным тоже держать этот вопрос на контроле, потому что без нашего участия программы подобные, как "Плавание для всех", будут очень тяжело реализовываться без роста бюджета региональных министерств", - сказал член ОП РФ от Иркутской области Сергей Киселев.

Также по словам заместителя председателя Общественной палаты Ростовской области Юрия Зерщикова, для внедрения программы "Плавание для всех" важно сформировать перечень пилотных регионов. "Очень многое в дальнейшем развитии проектов "Всеобуч по плаванию" зависит от позиции министерства просвещения и эффективности межотраслевого ведомственного и межуровневого взаимодействия. Принятый федеральный закон о гармонизации законодательства в области физической культуры и спорта, в области образования, направленный на формирование единого пространства, дает возможность плаванию стать обязательным видом образовательного процесса", - добавил он.

Кроме того, было отмечено, что деятельность детских и грудничковых бассейнов необходимо внести в законодательное поле и разработать выполнимые нормы санитарных правил для этой сферы. "На сегодняшний день мы работаем вне законодательного поля Российской Федерации, потому что все нормы, все СНиПы, все санитарные правила, все нормативы разработаны для больших стационарных спортивных и плавательных бассейнов 25-50 м. Наша форма деятельности отличается, мы работаем на мобильных каркасных чашах, это объем воды от 3,5 до 7 метров в среднем и, в принципе, мы не можем соблюдать представленные нормы", - сказала директор детского премиум-бассейна в Новосибирске Мария Пронина.

В соответствии с подготовленной правительством концепцией развития детско-юношеского спорта в РФ до 2030 года, предполагается в рамках межведомственной программы "Плавание для всех" обучение плаванию, как базовому жизнеобеспечивающему навыку не менее 500 тыс. детей ежегодно, начиная с 2022 года.