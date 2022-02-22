В Челябинской области богослужения впервые адаптировали для слабовидящих людей

ЧЕЛЯБИНСК, 22 февраля. /ТАСС/. Богослужения в Свято-Троицком храме села Долгодеревенское (Челябинская область) впервые начали адаптировать для слабовидящих людей с помощью тифлокомментирования. Об этом сообщил ТАСС во вторник официальный представитель Челябинской епархии Алексей Ермолюк.

"На постоянной основе практика адаптации богослужений с помощью тифлокомментирования в Челябинской области организована впервые. Богослужения в Свято-Троицком храме села Долгодеревенское адаптируются для людей с нарушением зрения или его полной потерей. Помощь оказывает сертифицированный тифлокомментатор по инициативе благочинного Сосновского округа протоиерея Георгия Артарьяна", - сказал собеседник агентства.

По его словам, интерес к православной вере у слепых и слабовидящих довольно силен, но раньше на службы незрячие приходили редко. "Это не удивительно, ведь без разъяснений тифлокомментатора им сложно осмыслить глубину и значение православного богослужения, представить себе красоту храма, узнать, как выглядит та или иная икона. А теперь у них есть возможность молиться вместе со всеми православными христианами, исповедоваться и причащаться", - отметил Ермолюк.

Добираться до Долгодеревенского слабовидящим приходится по-разному. Кого-то привозят неравнодушные прихожане-волонтеры. На первую службу людям также помогла приехать местная библиотека, организовав автобус.