Во всех ПВР в Ростовской области открыли пункты вакцинации

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 22 февраля. /ТАСС/. Медицинские кабинеты и мобильные пункты вакцинации от коронавируса открыли во всех пунктах временного размещения (ПВР) эвакуированных из Донбасса в Ростовской области, сообщили журналистам в правительстве региона.

"Во всех ПВР работают медицинские кабинеты, организованы мобильные пункты вакцинации против коронавирусной инфекции. Условия в пунктах соответствуют санитарно-гигиеническим требованиям, обеспечен контроль за противоэпидемиологической обстановкой", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что в Ростовской области для жителей Донбасса открыто почти 200 ПВР, они рассчитаны на 14,5 тыс. человек. В настоящее время в них размещены более 7 тыс. человек, в том числе 3,2 тыс. детей.