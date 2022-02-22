Спад заболеваемости и готовность смягчать ограничения. Тезисы с совета по борьбе с ковидом

МОСКВА, 22 февраля. /ТАСС/. Особенности омикрон-штамма коронавируса и развитие ситуации с ковидом в России позволяют начать подготовку к смягчению некоторых ограничительных мер, заявила во вторник глава Роспотребнадзора Анна Попова на заседании президиума координационного совета при правительстве по борьбе с инфекцией.
По ее словам, смягчение может коснуться правил посещения театров, музея, кафе и фитнес-центров, а также работы школ. Премьер-министр Михаил Мишустин поддержал предложение Поповой о послаблениях для бизнеса и детских и молодежных организаций с учетом ситуации в каждом конкретном регионе. ТАСС собрал основные заявления, прозвучавшие на встрече.
Заболеваемость падает
В России, по словам Поповой, наблюдается "четкая тенденция" к снижению заболеваемости ковидом, которая за неделю снизилась почти на 10%. Число выявляемых случаев заражения падает в 51 регионе, а в остальных 34 рост "уже не такой динамичный".
К тому же, напомнила глава Роспотребнадзора, люди переносят "омикрон" легче, чем "дельту", - сейчас в 97% случаев болезнь протекает в форме ОРВИ или вообще без симптомов.
Число пациентов под медицинским наблюдением, рассказал глава Минздрава Михаил Мурашко, все еще больше, чем в четвертую волну эпидемии, но только за последнюю неделю оно сократилось на 22%. В основном это те, кто лечится амбулаторно, - количество госпитализированных снизилось всего на 3%, до 188 тыс.
Стабильной остается доля заболевших в тяжелом состоянии и тех, кто нуждается в искусственной вентиляции легких, - как и неделю назад, это соответственно 10% и 2,5% от общего числа госпитализированных. При этом, отметил министр, 65% пациентов в больницах старше 60 лет, а "абсолютное большинство" не вакцинированы.
Заболеваемость падает не только среди взрослых, но и среди детей. С прошлой недели количество госпитализированных детей с ковидом в России сократилось почти на 15%, до 8,7 тыс.
Смягчение ограничений
Учитывая особенности омикрон-штамма, Попова предложила пересмотреть противоэпидемические требования.
В частности, Роспотребнадзор готов изменить рекомендации по посещению театров, музеев, общепита и фитнес-центров, а также отказаться от требования закреплять в школе за каждым классом отдельный кабинет. Ведомство может завершить проработку обновленных правил в течение 10-14 дней, уточнила она.
Мишустин согласился с тем, что "возможность тех или иных послаблений в работе бизнеса, организаций для детей, для молодежи можно и нужно рассматривать с учетом текущей эпидемиологической ситуации в регионе". Кроме того, подчеркнул он, регионы, где ситуация с ковидом улучшается, должны в полном объеме возвращать оказание плановой медицинской помощи, но быть готовыми к любому сценарию из-за возможного появления новых мутаций коронавируса.
Эвакуированные из Донбасса
Роспотребнадзор взял под контроль ситуацию с эвакуированными жителями Донецкой и Луганской народных республик, которые с прошлой пятницу начали въезжать в Россию из-за возросшей угрозы боевых действий. Они обеспечены всем необходимым - горячим питанием, бутилированной водой, централизованным водоснабжением, заверила Попова.
По ее словам, в пунктах временного размещения для приезжающих организовано экспресс-тестирование, также они могут получить медицинскую помощь, пройти обследование и вакцинацию от коронавируса.