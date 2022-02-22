Спад заболеваемости и готовность смягчать ограничения. Тезисы с совета по борьбе с ковидом

Смягчение может коснуться правил посещения театров, музея, кафе и фитнес-центров, а также работы школ, отметила глава Роспотребнадзора Анна Попова

Участники заседания президиума координационного совета по борьбе с коронавирусом в режиме видеоконференции в Доме правительства РФ

МОСКВА, 22 февраля. /ТАСС/. Особенности омикрон-штамма коронавируса и развитие ситуации с ковидом в России позволяют начать подготовку к смягчению некоторых ограничительных мер, заявила во вторник глава Роспотребнадзора Анна Попова на заседании президиума координационного совета при правительстве по борьбе с инфекцией.

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По ее словам, смягчение может коснуться правил посещения театров, музея, кафе и фитнес-центров, а также работы школ. Премьер-министр Михаил Мишустин поддержал предложение Поповой о послаблениях для бизнеса и детских и молодежных организаций с учетом ситуации в каждом конкретном регионе. ТАСС собрал основные заявления, прозвучавшие на встрече. Заболеваемость падает В России, по словам Поповой, наблюдается "четкая тенденция" к снижению заболеваемости ковидом, которая за неделю снизилась почти на 10%. Число выявляемых случаев заражения падает в 51 регионе, а в остальных 34 рост "уже не такой динамичный". К тому же, напомнила глава Роспотребнадзора, люди переносят "омикрон" легче, чем "дельту", - сейчас в 97% случаев болезнь протекает в форме ОРВИ или вообще без симптомов.

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Число пациентов под медицинским наблюдением, рассказал глава Минздрава Михаил Мурашко, все еще больше, чем в четвертую волну эпидемии, но только за последнюю неделю оно сократилось на 22%. В основном это те, кто лечится амбулаторно, - количество госпитализированных снизилось всего на 3%, до 188 тыс. Стабильной остается доля заболевших в тяжелом состоянии и тех, кто нуждается в искусственной вентиляции легких, - как и неделю назад, это соответственно 10% и 2,5% от общего числа госпитализированных. При этом, отметил министр, 65% пациентов в больницах старше 60 лет, а "абсолютное большинство" не вакцинированы. Заболеваемость падает не только среди взрослых, но и среди детей. С прошлой недели количество госпитализированных детей с ковидом в России сократилось почти на 15%, до 8,7 тыс. Смягчение ограничений Учитывая особенности омикрон-штамма, Попова предложила пересмотреть противоэпидемические требования.