Саратовские власти отменили использование QR-кодов после стабилизации эпидобстановки

ТАСС, 22 февраля. Власти Саратовской области отменили использование системы QR-кодов после стабилизации ситуации с коронавирусом. Об этом в своем Telegram-канале написал вице-губернатор - председатель правительства региона Роман Бусаргин.

"Принято решение об отмене QR-кодов на территории Саратовской области. В связи со стабилизацией эпидемиологической ситуации, положительной динамикой по уровню вакцинации населения и значительным уменьшением числа тяжелых случаев заболевания COVID-19 сегодня подпишу соответствующее постановление", - отметил он.

Ранее в мэрии Саратова сообщали о возобновлении занятий во вторник во всех школах Саратова, где ранее вводился карантин из-за вирусных инфекций. При этом в начале февраля более 100 школ Саратова, это 75% от общего числа учебных учреждений, частично или полностью находились на карантине в связи с превышением 20% эпидпорога заболевших вирусными заболеваниями.

В Саратовской области несколько суток подряд фиксируют снижение суточного прироста по заболевшим коронавирусом. При этом если 20 февраля этот показатель составлял 3 313 человек, то на 22 февраля - 1 485 пациентов. В целом за всю пандемию в Саратовской области было выявлено 187 365 случаев инфицирования коронавирусом. Медики вылечили 145 302 человек, 5 570 пациентов скончались. Сейчас лечение в стационарах проходят 2 345 пациентов, амбулаторно на дому лечатся 34 346 человек.