Дума усиливает ответственность за правонарушения в сфере перевозок пассажиров

МОСКВА, 22 февраля. /ТАСС/. Госдума на пленарном заседании во вторник приняла в первом чтении поправки в Кодекс РФ об административных правонарушениях (КоАП) в части усиления ответственности за незаконную деятельность в сфере перевозок пассажиров автобусов, троллейбусов и трамваев.

Законопроект был внесен в Думу правительством в октябре 2019 года. Как отмечали авторы инициативы, усиление ответственности за незаконную деятельность в сфере перевозок пассажиров необходимо в связи с большим количеством действующих перевозчиков и недостаточностью мер административной ответственности. В частности, документ распространяет административное наказание в виде дисквалификации на должностных лиц за нарушения при осуществлении деятельности в сфере перевозок пассажиров. Речь идет о повторном правонарушении или грубом нарушении условий лицензии.

Так, за повторное использование для осуществления регулярных перевозок пассажиров автобуса, трамвая или троллейбуса при отсутствии карты маршрута должностным лицам может грозить штраф в размере 50 тыс. рублей или дисквалификация на срок от одного года до трех лет. Юридические лица за данное правонарушение будут наказываться штрафом в 300 тыс. рублей или конфискацией транспортного средства.

При этом, согласно законопроекту, за осуществление предпринимательской деятельности в области перевозки пассажиров с грубым нарушением условий, предусмотренных лицензией, должностным лицам грозит штраф в размере 75 тыс. рублей или дисквалификация на срок от шести месяцев до года. Для юридических лиц предусмотрен штраф в 200 тыс. рублей или административное приостановление деятельности на срок до 90 суток.

Как отмечали авторы инициативы в пояснительной записке, отсутствие в КоАП "такого административного наказания, как дисквалификация, позволяет реализовывать схему, когда одно физическое лицо является учредителем или руководителем нескольких юридических лиц, при административном приостановлении его деятельности транспортные средства по договору аренды передаются другому юридическому лицу, в отношении которого данное физическое лицо является учредителем или руководителем".

Кроме того, законопроект уравниваниет административные штрафы для индивидуальных предпринимателей и юридических лиц за осуществление предпринимательской деятельности в области транспорта без лицензии.