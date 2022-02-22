Лозбинев заявил, что жители Донбасса обеспечены в Ростовской области всем необходимым

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 22 февраля. /ТАСС/. Жители Донбасса, эвакуированные в Ростовскую область, обеспечены в регионе всем необходимым, заявил в ходе межведомственного совещания по вопросам размещения эвакуированных из ЛНР и ДНР граждан в Ростовской области руководитель аппарата уполномоченного по правам человека в Российской Федерации Владимир Лозбинев.

"Региональные власти оперативно организовали пункты временного размещения и обеспечили прибывающих граждан всем необходимым. Эту работу необходимо продолжить. Мы, со своей стороны, готовы оказать всестороннюю поддержку", - приводит пресс-служба правительства Ростовской области слова Лозбинева.

В пятницу, 18 февраля, главы ЛНР и ДНР Леонид Пасечник и Денис Пушилин заявили об эвакуации жителей республик на территорию России, в частности в Ростовскую область, в связи с нарастающей угрозой боевых действий. Позже еще ряд регионов РФ приняли людей из Донбасса.

Владимир Путин 21 февраля заявил о признании суверенитета Донецкой и Луганской народных республик. С их лидерами были подписаны договоры о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи.