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Признание суверенитета ДНР и ЛНР

Москалькова: жители Донбасса вернутся домой, когда почувствуют там безопасность

Уполномоченный по правам человека в РФ полагает, что "после ратификации соглашений есть все основания считать, что люди будут под щитом, под защитой России"

МОСКВА, 22 февраля. /ТАСС/. Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова считает, что эвакуированные в РФ жители Донецкой и Луганской народных республик начнут возвращаться в свои дома, как только почувствуют, что там безопасно.

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"Я думаю, что после ратификации соглашений есть все основания считать, что люди будут под щитом, под защитой России и им можно вернуться домой. Я думаю, что такое решение они начнут принимать, как только почувствуют безопасность возвращения в родные дома", - сказал Москалькова во вторник в комментарии RTVI.

Президент России Владимир Путин 21 февраля заявил о признании суверенитета ДНР и ЛНР. С их лидерами были подписаны договоры о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи. Путин поручил МИД РФ установить дипломатические отношения с ДНР и ЛНР, а Минобороны России - обеспечить поддержание мира на их территориях.

Теги
РоссияМоскалькова, Татьяна НиколаевнаПризнание суверенитета ДНР и ЛНР
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