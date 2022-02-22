Москалькова: жители Донбасса вернутся домой, когда почувствуют там безопасность

МОСКВА, 22 февраля. /ТАСС/. Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова считает, что эвакуированные в РФ жители Донецкой и Луганской народных республик начнут возвращаться в свои дома, как только почувствуют, что там безопасно.

"Я думаю, что после ратификации соглашений есть все основания считать, что люди будут под щитом, под защитой России и им можно вернуться домой. Я думаю, что такое решение они начнут принимать, как только почувствуют безопасность возвращения в родные дома", - сказал Москалькова во вторник в комментарии RTVI.

Президент России Владимир Путин 21 февраля заявил о признании суверенитета ДНР и ЛНР. С их лидерами были подписаны договоры о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи. Путин поручил МИД РФ установить дипломатические отношения с ДНР и ЛНР, а Минобороны России - обеспечить поддержание мира на их территориях.