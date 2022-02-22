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Пандемия COVID-19

Иностранцы смогут получить в РФ справку об антителах к коронавирусу на основании теста

Справку можно будет оформить через портал госуслуг

МОСКВА, 22 февраля. /ТАСС/. Иностранные граждане смогут получить в России справку о наличии иммунитета к коронавирусу на основании теста на антитела, сданного на территории РФ. Соответствующее постановление руководителя Роспотребнадзора Анны Поповой опубликовано во вторник на официальном интернет-портале правовой информации.

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"Иностранные граждане при наличии иммунного ответа к возбудителю COVID-19, выявленного по результатам лабораторных исследований, проведенных на территории РФ, <...> вправе оформить справку о наличии иммунного ответа (антител) к возбудителю COVID-19", - говорится в документе.

Уточняется, что справку можно будет оформить через портал госуслуг.

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