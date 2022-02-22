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Пандемия COVID-19

В Мурманской области с 1 марта разрешат проводить утренники и спортивные соревнования

При этом на утренник сможет прийти только один родитель ребенка

МУРМАНСК, 22 февраля. /ТАСС/. Власти Мурманской области разрешат с 1 марта вновь проводить утренники в детских садах и школах, а также спортивные мероприятия. Об этом во вторник сообщил губернатор Андрей Чибис.

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Ранее Чибис сообщал о том, что пик заболеваемости коронавирусом в регионе пройден. Он пришелся на 10 февраля, когда в области зарегистрировали 1 408 случаев заражения, после чего число заболевших стало снижаться. Сейчас в сутки фиксируется около 800 случаев.

"Будут разрешены к посещению утренники в детских садах и школах. На утренниках может присутствовать только один представитель от ребенка - такое ограничение нам придется сохранить. И с 1 марта разрешаем все спортивные соревнования в области - это касается и региональных, и муниципальных соревнований", - написал Чибис в своем Telegram-канале.

В феврале в Мурманской области можно было проводить только те спортивные мероприятия, которые входили в федеральный план. Соревнования проходили без зрителей. С 18 февраля власти разрешили посещать спортивные мероприятия по QR-коду, а для посещения общепита и торговых центров система ковид-сертификатов была отменена.

С начала пандемии в Заполярье число заболевших ковидом превысило 121 тыс., умерли более 3 тыс. человек.

Теги
РоссияМурманская областьЧибис, Андрей ВладимировичПандемия COVID-19
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