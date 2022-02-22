Саратовские МФЦ вернутся к режиму работы без предварительной записи с 14 марта

ТАСС, 22 февраля. Многофункциональные центры (МФЦ) в Саратовской области вернутся к штатному режиму работы, сообщил в своем Telegram-канале вице-губернатор - председатель правительства региона Роман Бусаргин. Ранее из-за неблагополучной эпидобстановки учреждения работали только по предварительной записи.

"С 14 марта на территории Саратовской области возвращаются в штатный режим работы (без предварительной записи) многофункциональные центры "Госуслуги". Сегодня также подписал соответствующее постановление правительства области", - написал Бусаргин.

Ранее он также сообщил о решении отменить QR-коды на территории Саратовской области. Решение было принято в связи со стабилизацией эпидемиологической ситуации, положительной динамикой по уровню вакцинации населения и значительным уменьшением числа тяжелых случаев течения COVID-19.

В Саратовской области несколько суток подряд фиксирует снижение суточного прироста по заболевшим коронавирусом. Если 20 февраля этот показатель составлял 3 313 человек, то 22 февраля - 1 485 пациентов. В целом за всю пандемию в Саратовской области было выявлено 187 365 случаев инфицирования коронавирусом. Медики вылечили 145 302 человека, 5 570 пациентов умерли. Сейчас лечение в стационарах проходят 2 345 пациентов, амбулаторно на дому лечатся 34 346 человек.