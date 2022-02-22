Легойда: изменения границ государств в пределах РПЦ не влияют на церковное единство

МОСКВА, 22 февраля. /ТАСС/. Русская православная церковь с уважением относится к политическому выбору народов, при этом изменения границ государств не влияют на церковное единство. Вопрос о последствиях принятых решений по Донбассу для церковного управления, если он встанет, рассмотрят высшие органы церковной власти в установленном порядке. Об этом сообщил во вторник глава Синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда, комментируя решение президента РФ Владимира Путина о признании суверенитета ДНР и ЛНР.

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"Русская православная церковь, не являясь субъектом международного права, не обладает полномочиями для признания или непризнания государств. Такими полномочиями обладают только другие государства и международные организации. Границы государств, расположенных в пределах канонической территории Русской церкви, многократно менялись, а церковное единство всегда сохранялось. Вместе с тем церковь с уважением относится к политическому выбору народов", - сказал Легойда, отвечая на просьбу ТАСС прокомментировать решение о признании суверенитета ДНР и ЛНР.

Глава синодального отдела добавил, что в настоящий момент у него нет ответа на вопрос, "будут ли последствия политико-правовых решений для церковного управления". "Данный вопрос, если он встанет, будет рассмотрен высшими органами церковной власти в принятом порядке", - сказал Легойда.

Он подчеркнул, что РПЦ сегодня видит своей главной целью оказание посильной помощи беженцам.

"Русская православная церковь с момента начала междоусобного противостояния, которое затронуло многих чад нашей церкви, молилась и продолжает молиться о прекращения кровопролития и восстановлении мира. В условиях обострения конфликта, приведшего к эвакуации мирного населения из Донецка и Луганска, Русская православная церковь видит своей главной целью оказание посильной помощи беженцам", - сказал представитель РПЦ.

По его словам, по благословению Патриарха Московского и всея Руси Кирилла и при координации отдела по церковной благотворительности и социальному служению создают церковные оперативные штабы помощи беженцам, многие люди уже получают поддержку благодаря трудам социальных работников епархий региона и многих небезразличных прихожан.

"Мы призываем добровольцев, жертвователей приложить усилия ради создания максимально приемлемых условий для пребывания беженцев", - добавил собеседник агентства.