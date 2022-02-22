Минздрав продлил срок действия медсправок для иностранцев до одного года

МОСКВА, 22 февраля. /ТАСС/. Минздрав внес изменения в порядок проведения медицинского освидетельствования иностранцев или лиц без гражданства на наличие или отсутствие инфекционных заболеваний, представляющих опасность для окружающих, а также наркотических средств. Согласно поправкам, срок действия сертификата и медицинских заключений продлевается с трех месяцев до года, говорится в приказе Минздрава, опубликованном во вторник на официальном интернет-портале правовой информации.

Документ вступает в силу с 1 марта 2022 года. Как пояснили журналистам в пресс-службе министерства, при освидетельствовании иностранных граждан теперь будут учитываться сведения о прохождении ими ранее диспансеризации или профилактических осмотров, подтвержденные медицинской документацией. "В то же время для диагностики ряда заболеваний и состояний расширены способы и методы проведения диагностических исследований", - сказано в сообщении.

Кроме того, сокращен объем медицинских исследований, необходимых в рамках освидетельствования иностранных граждан или лиц без гражданства в возрасте с 6 до 18 лет, в том числе с учетом требований проведения профосмотров обучающихся в общеобразовательных и профессиональных образовательных организациях, а также вузах в целях раннего выявления незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ. "Таким образом, из приказа исключено требование о необходимости проведения химико-токсикологических исследований на наличие наркотических и психотропных веществ для иностранных граждан младше 13 лет. Из перечня инфекционных заболеваний, требующих диагностики в рамках медосвидетельствования, исключена новая коронавирусная инфекция", - добавили в Минздраве.