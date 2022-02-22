Минпросвещения России окажет помощь детям и семьям, прибывающим из ДНР и ЛНР

МОСКВА, 22 февраля. /ТАСС/. Минпросвещения РФ проследит за тем, чтобы все дети, прибывающие в Россию с территорий Донецкой и Луганской народных республик, были включены в образовательный процесс. Об этом сообщила пресс-служба министерства во вторник.

"Совместно с регионами Минпросвещения также проследит за тем, чтобы все дети, прибывающие с территорий ДНР и ЛНР, были включены в образовательный процесс. Любой ребенок, находящийся на территории нашей страны, по закону обязан быть охвачен системой общего образования, и все необходимое в этой связи совместно с регионами будет оказано каждому ребенку. Это обеспечение учебниками и необходимой материально-технической базой, поддержка детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, прием ребят в круглогодичные лагеря отдыха и оздоровления, комплексное психолого-педагогическое сопровождение", - говорится в сообщении.

Отмечается, что по поручению министра просвещения Сергея Кравцова создается федеральный штаб, который будет вести поддержку семей, прибывающих с Донбасса. "Отметим, что все меры и механизмы подбираются таким образом, чтобы на местах, там, где размещаются эти семьи, сохранилась полнота, доступность и качество школьного образования и для всех, кто уже учился и продолжает учебу", - сказано в сообщении.

Кроме того, Минпросвещения направило ведущих психологов федеральных педагогических университетов в регионы, куда прибывают семьи из ДНР и ЛНР. Как сказано в сообщении, под руководством ресурсного центра Московского государственного психолого-педагогического университета специалисты работают в Воронежской и Ростовской областях вместе с психологами МЧС. Они оказывают консультативную помощь детям и взрослым, участвуют в решении вопросов по созданию благоприятных условий размещения.

"Мы должны объединить здесь усилия, совместно с регионами обеспечить детям и их родителям все необходимое и в части образовательного процесса, и в части сопровождения детей, социализации, адаптации. При этом мы должны сохранить полноту и качество образовательного процесса, поэтому на особом контроле регионам поставлена задача сделать это не за счет и не в ущерб уже имеющимся мощностям системы образования", - приводятся слова Кравцова в сообщении.