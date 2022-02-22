Коечный фонд в ковид-стационарах Коми занят на 79%

СЫКТЫВКАР, 22 февраля. /ТАСС/. Уровень заболеваемости ковидом снизился в Сыктывкаре, но начал расти в других городах и районах Республики Коми, где пришлось дополнительно развернуть 76 инфекционных коек. На данный момент в регионе занято 1 953 койки из 2 445, сообщил во вторник глава республики Владимир Уйба.

"Мы немного снизились по заболеваемости ковидом, сегодня 1 821 случай заболевания, вчера было 2 036. Снижается заболеваемость в Сыктывкаре, но начинает расти в муниципалитетах - это Инта, Усинск, Печора, Воркута. Выздоровело 2 612 человек, это хороший прогностический признак. Но в тех муниципалитетах, где начался рост, мы дополнительно открываем инфекционные койки, за сутки открыли 76 коек. Сегодня развернуто 2 445 коек, занято 1 953 (79%)", - сказал глава республики в видеообращении к жителям, которое опубликовано на странице региона во "ВКонтакте".

Уйба отметил, что из 1 821 заболевшего лишь 95 человек были привиты, из них 80 переносят инфекцию легко, находятся на амбулаторном лечении. "Умерло за сутки 17 человек, это очень много, среди них есть один привитый, но человек страдал очень большим количеством заболеваний, тяжелым инсулинозависимым сахарным диабетом, спасти его не удалось. Но 99,9% умерших - это непривитые люди. Я абсолютно убежден и доказываю вам на цифрах постоянно, что тяжело болеют и умирают непривитые люди", - добавил глава Коми.

По данным на 22 февраля, за все время пандемии в республике выявлено 146 568 заразившихся коронавирусом, 1 821 за сутки. Из них 268 пациентов госпитализированы. Всего выздоровели 119 995 человек, умерли 2 865.

С 25 января в регионе приостановлено оказание плановой медпомощи, за исключением экстренных и неотложных случаев, социально опасных заболеваний, направлений "онкология", "акушерство и гинекология" и некоторых других. Коллективный иммунитет в республике составляет 73,5%. По состоянию на 22 февраля более 422 тыс. жителей завершили иммунизацию, более 83 тыс. ревакцинировались.