В полуфинал конкурса "Флагманы образования. Студенты" прошли 804 человека

МОСКВА, 22 февраля. /ТАСС/. Этап дистанционного тестирования конкурса для будущих педагогов "Флагманы образования. Студенты" завершен, в полуфинал вышли 804 участника. Об этом во вторник сообщила пресс-служба президентской платформы "Россия - страна возможностей".

"Определены 804 полуфиналиста Всероссийского профессионального конкурса "Флагманы образования. Студенты" президентской платформы "Россия - страна возможностей". Все они успешно прошли этап дистанционного тестирования. Теперь конкурсантам предстоит выступить в окружных полуфиналах, которые пройдут в марте и апреле в восьми городах России", - сказано в сообщении.

Заявочная кампания конкурса стартовала в ноябре 2021 года и продлилась до января 2022 года. За этот период на сайте проекта зарегистрировались почти 27 тыс. студентов вузов и колледжей из 84 регионов России. Лидером среди организаций высшего образования по количеству полуфиналистов стал Чеченский государственный педагогический университет, среди колледжей - Педагогический колледж №8 в Санкт-Петербурге.

Полуфиналы конкурса будут проведены с февраля по апрель в формате кейс-турниров, проектного спринта и деловой игры. Финал запланирован на май 2022 года. Прошедшим полуфинал 175 студентам нужно будет разработать и провести обучающее и воспитательное мероприятие. Призеры получат предложения по работе, возможность пройти образовательные программы и стажировки, в том числе во всероссийских детских центрах "Смена" и "Артек", а также призы от партнеров конкурса.