Крым намерен расширять сотрудничество с Донбассом после признания суверенитета ДНР и ЛНР

СИМФЕРОПОЛЬ, 22 февраля. /ТАСС/. Ратификация обеими палатами российского парламента договоров о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи с Донецкой и Луганской народными республикам (ДНР и ЛНР) позволит Крыму укрепить существующие связи с Донбассом и расширить взаимовыгодное сотрудничество, считают опрошенные ТАСС политики Республики Крым.

По их мнению, в республиках вскоре начнут восстанавливаться и развиваться промышленность и торговля.

"Я хочу заметить, что все эти годы у нас были очень дружеские связи, мы очень плотно работали с республиками, даже создан интеграционный комитет "Россия - Донбасс". Связи разнообразные, длительные и уже устоявшиеся. Мы помогали Донецку и Луганску тогда, безусловно, будем сотрудничать и сегодня", - сказал сенатор от Крыма, член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков.

Он считает, что "и на Украине многие граждане этой страны поддерживают это решение (о признании суверенитета ДНР и ЛНР - прим. ТАСС)". "Они открыто об этом не говорят, но поддерживают. А руководство Украины, Европы и Америки говорит стандартные фразы. На самом деле они понимают, что другого решения в этой ситуации не было", - добавил Цеков.

Председатель комитета Госсовета Крыма по народной дипломатии и межнациональным отношениям Юрий Гемпель убежден, что интеграция ДНР и ЛНР после принятых решений станет более успешной и глубокой. "На сегодняшний день, я полагаю, Донецк и Луганск получат новый виток развития. Поэтому это решение судьбоносно не только для этих республик, но и в целом для РФ, в целом для мирового сообщества", - сказал Гемпель, уточнив, что крымский комитет по народной дипломатии будет заниматься увеличением торгового оборота с Донецкой и Луганской народными республиками.

Он подчеркнул, что получает много откликов с поддержкой политики России, решения, касающегося признания ДНР и ЛНР, от народных дипломатов, в числе которых преподаватели вузов, общественные деятели, политики. "Сегодня с утра мне уже звонили бывший депутат Бундестага (он в прошлом созыве был) Вальдемар Гердт, да даже посмотрите высказывания Сары Вагенкнехт (она руководитель фракции партии левых) и ее предыдущие высказывания, как она жестко осуждала этот убийственный киевский режим. Поэтому, безусловно, интеграция продолжится, и она будет успешной, как для России, так и для этих республик", - отметил Гемпель.

Еще один сенатор от Крыма, член комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Ольга Ковитиди заявила, что "срежиссированный США украинский кризис, целью которого являются исключительно американские финансово-экономические интересы, неминуемо приведет к геополитическом хаосу и дальнейшей дестабилизации на евразийском континенте". "В результате, независимо от желания американцев, все это приведет к формированию новых центров глобальных сил, в которых США утратят свое лидирующее положение. США и НАТО необходимо осознавать, что осуществляемая ими поставка вооружений, ведущая к милитаризации Украины в нынешних условиях, может иметь серьезные последствия", - сказала Ковитиди.

Признание Донбасса

Президент РФ Владимир Путин 21 февраля заявил о признании Россией суверенитета ДНР и ЛНР. С их лидерами были подписаны договоры о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи. Во вторник Госдума и Совфед единогласно ратифицировали внесенные президентом договоры. При этом были внесены поправки в законы о ратификации, согласно которым договоры вступят в силу с момента их опубликования.