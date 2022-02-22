Совет ЕС принял рекомендацию о временном ограничении для въезжающих из третьих стран

БРЮССЕЛЬ, 22 февраля. /ТАСС/. Совет ЕС принял обновленную рекомендацию о временном ограничении для лиц, въезжающих в Евросоюз без крайней необходимости из третьих государств. Новая рекомендация вступит в силу с 1 марта. Об этом говорится в заявлении Совета, распространенном во вторник в Брюсселе.

"Сегодня Совет принял обновленную рекомендацию о временном ограничении для поездок без крайне необходимости в ЕС. Внесенные поправки реагируют на развитие пандемии, увеличение масштабов вакцинации и введение бустерных доз, а также признание растущего числа сертификатов, выдаваемых третьими странами, эквивалентными цифровому сертификату ЕС о COVID-19. Новая рекомендация начнет применяться с 1 марта 2022 года", - говорится в заявлении.

Государства Евросоюза должны разрешить поездки без крайней необходимости для лиц, привитых вакциной от коронавируса, одобренной ЕС или ВОЗ, выздоровевших лиц и всех лиц из стран, входящих в список государств, из которых Совет ЕС рекомендовал разрешить необязательные поездки граждан. Для некоторых из этих путешественников могут применяться дополнительные меры, такие как ПЦР-тестирование перед поездкой.

Для въезда привитых лиц временные ограничения снимаются при условии, что они получили последнюю дозу серии первичной вакцинации не менее чем за 14 дней и не более чем за 270 дней до прибытия или что они получили бустерную дозу. Ограничения также снимаются для лиц, перенесших COVID-19 не более чем за 180 дней до поездки в ЕС.

Для лиц, привитых одобренной ВОЗ вакциной, страны Евросоюза также могут потребовать получения отрицательного результата ПЦР-теста не позднее, чем за 72 часа до отправки. При необходимости к ним могут быть применены дополнительные меры, такие как карантин. Отрицательный ПЦР-тест перед отъездом также может потребоваться для лиц, перенесших COVID-19, прошедших вакцинацию прививкой, одобренной ЕС, но не имеющих сертификата ЕС или эквивалентного сертификата. К детям младше 6 лет не должны применяться никакие тесты или дополнительные требования.

Рекомендации коснулись и списка государств, из которых Совет ЕС рекомендовал разрешить необязательные поездки граждан. По новым правилам, количество случаев COVID-19 на 100 тыс. жителей за последние 14 дней повышено с 75 до 100, а еженедельный показатель тестирования на 100 тыс. жителей увеличился с 300 до 600. Другие существующие критерии продолжают применяться. В их числе стабильная тенденция или тенденция к снижению числа новых случаев заражения, прогресс в вакцинации и т. д.