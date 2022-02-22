Во Владикавказе установили третий по высоте в стране российский флаг

ВЛАДИКАВКАЗ, 22 февраля. /ТАСС/. Российский флаг размером 5 м на 7,5 м подняли над Владикавказом в преддверии Дня защитника Отечества, сообщили во вторник в пресс-службе главы и правительства республики.

"Третий в стране по высоте российский флаг подняли над Владикавказом в преддверии Дня защитника Отечества. Бело-сине-красный флаг размером 5 м на 7,5 м был поднят на 35-метровую высоту под гимн Российской Федерации, который исполнили оркестр войск Национальной гвардии и мужской хор национальной песни Северной Осетии под управлением Ольги Джанаевой" - говорится в сообщении.

Триколор был установлен в районе памятной стелы "Владикавказ - город воинской Славы".

В рамках мероприятий по случаю празднования Дня защитника Отечества прошло возложение цветов у подножия мемориала Воинской славы в Красногвардейском парке. Также состоялось торжественное прохождение роты почетного караула 58-й общевойсковой армии.

Уроженцы Северной Осетии внесли весомый вклад в победу над фашизмом в Великой Отечественной войне. В рядах Красной армии, в партизанских отрядах сражались порядка 95 тыс. жителей региона. Каждый второй не вернулся с поля боя.