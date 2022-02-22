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Пандемия COVID-19

В Мурманской области продлили ограничения для работников старше 60 лет

Они будут действовать до 20 марта

МУРМАНСК, 22 февраля. /ТАСС/. Ограничения по допуску к работе для граждан 60 лет и старше продлили в Мурманской области до 20 марта. Об этом во вторник сообщили в региональном оперштабе.

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"По 20 марта продлены ограничительные меры в отношении граждан Мурманской области старше 60 лет и лиц, имеющих хронические заболевания, осуществляющих трудовую деятельность", - говорится в сообщении.

Ранее губернатор Андрей Чибис сообщал, что пик пятой волны коронавируса в Мурманской области пройден. Он пришелся на 10 февраля, когда в регионе было 1 408 случаев, после чего количество заболевших стало снижаться. Сейчас в сутки фиксируется около 800 случаев. С начала пандемии в Заполярье количество заболевших ковидом превысило 121 тыс., умерли более 3 тыс. человек.

Теги
РоссияМурманская областьЧибис, Андрей ВладимировичПандемия COVID-19
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