В Саратовскую область прибыли специалисты московских клиник

ТАСС, 22 февраля. Руководители и специалисты клиник Москвы прибыли в Саратовскую область, в течение недели они окажут региону консультативную помощь по борьбе с коронавирусом, а также устроят обмен опытом в этом направлении. Об этом сообщил во вторник министр здравоохранения Саратовской области Олег Костин на заседании координационного совета по борьбе с коронавирусом.

"В область с рабочим визитом к нам прибыла группа руководителей и специалистов клиник города Москвы для оказания консультативной помощи, обмена опытом [в части, как в Саратовской области] организуется работа по профилактике, диагностике и лечению коронавируса. В составе рабочей группы - руководители, заведующие отделениями, врачи поликлиник, инфекционных больниц взрослого, детского профиля, врачи-анестезиологи, реаниматологи и организаторы здравоохранения. В течение недели врачи будут работать в различных клиниках нашей области", - рассказал Костин.

По словам областного министра, поддержка федеральных врачей важна для Саратовской области, так как московские больницы "первыми в России приняли удар коронавируса" и первыми предприняли необходимые меры для стабилизации эпидемиологической ситуации.

По данным Управления Роспотребнадзора по области, ситуация с коронавирусом остается напряженной, однако ведомство фиксирует замедление темпов роста заболеваемости. При этом снижение числа заболевших отмечается среди детей. По данным ведомства, сейчас штамм "омикрон" полностью вытеснил все остальные штаммы коронавируса.

В Саратовской области несколько суток подряд фиксируется снижение суточного прироста заболевших COVID-19. Если 20 февраля этот показатель составлял 3 313 человек, то 22 февраля - 1 485. В целом за всю пандемию в Саратовской области было выявлено 187 365 случаев инфицирования коронавирусом. Медики вылечили 145 302 человека, 5 570 пациентов умерли. Сейчас лечение в стационарах проходят 2 345 пациентов, амбулаторно на дому лечатся 34 346 человек.