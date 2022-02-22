В Подмосковье ввели режим повышенной готовности из-за прибытия эвакуированных из Донбасса

МОСКВА, 22 февраля. /ТАСС/. Режим повышенной готовности введен в Московской области до 31 марта из-за прибытия эвакуированных граждан из Луганской и Донецкой народных республик. Об этом сообщается во вторник в постановлении губернатора, опубликованном на сайте правительства Подмосковья.

"Ввести на территории Московской области с 00:00 мск 22.02.2022 и до 24:00 мск 31.03.2022 режим повышенной готовности для органов управления и сил Московской областной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций. Правительству Московской области - организовать временное размещение граждан, вынужденно покинувших территорию Украины и прибывших на территорию Российской Федерации в массовом порядке, на территории Московской области", - значится в документе.

Там уточняется, что главному управлению по информационной политике Московской области поручено обеспечить официальное опубликование этого постановления, контроль за выполнением которого возложен на первого вице-губернатора региона - председателя правительства Подмосковья Ильдара Габдрахманова.

Также в документе объясняется, что постановление принято губернатором в связи с массовым прибытием на территорию Московской области граждан, вынужденно покинувших территорию отдельных районов Донецкой и Луганской областей Украины, необходимостью обеспечения этих людей временным жильем и питанием, контролем за соблюдением порядка на территории региона.

Президент России Владимир Путин 21 февраля заявил о признании суверенитета Донецкой и Луганской народных республик. С их лидерами были подписаны договоры о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи. Путин поручил МИД РФ установить дипломатические отношения с ДНР и ЛНР, а Минобороны РФ - обеспечить поддержание мира на их территориях.