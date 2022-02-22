Путин заявил, что Москва благодарна Баку за развитие русских школ в республике

МОСКВА, 22 февраля. /ТАСС/. Россия очень благодарна Азербайджану за развитие русских школ в республике, "не успевает считать" рост их количества. Об этом президент РФ Владимир Путин сообщил на пресс-конференции по итогам российско-азербайджанских переговоров во вторник.

"Мы признательны азербайджанскому руководству за поддержку и продвижение в республике русского языка и культуры", - сказал Путин, напомнив, что в стране действует около 300 школ с обучением на русском языке, а в большинстве вузов функционируют русскоязычные факультеты. "В ходе переговоров господин президент напомнил, что не 300 школ, а уже 340 школ. Мы не успеваем за этим следить и считать, за что мы очень благодарны", - добавил российский лидер.

Путин рассказал, что в настоящий момент в России обучаются свыше 11 тыс. азербайджанских студентов, более тысячи из них - за счет федерального бюджета.

По оценке главы государства, сотрудничество в гуманитарной и культурной сферах находится на традиционно высоком уровне. Путин напомнил, что в Москве стартовали дни Азербайджана, в рамках которых будут организованы выставки, концерты, литературные чтения и другие культурные мероприятия.

Он добавил, что в начале марта в Азербайджане пройдет очередной форум молодежи двух стран.

Президент РФ также констатировал, что сотрудничество двух стран в области медицины и фармацевтики активизировалось. По его словам, страны взаимодействуют в борьбе с распространением коронавирусной инфекции. "В самый острый период пандемии на помощь азербайджанским врачам были направлены бригады специалистов ведущих российских медицинских учреждений, организованы поставки в республику вакцины "Спутник V", - напомнил он.