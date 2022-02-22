Праздничные салюты в День защитника Отечества пройдут в 10 городах Юга России

ТАСС, 22 февраля. В 10 городах Юга России салютные дивизионы Южного военного округа (ЮВО) проведут праздничные салюты в День защитника Отечества. Об этом сообщила пресс-служба ЮВО.

"Артиллеристы ЮВО выполнят залпы из орудий и самоходных пусковых установок в Каспийске, Владикавказе, Волгограде, Новочеркасске, Новороссийске, Ростове-на-Дону, Севастополе, Симферополе, Керчи и Ставрополе", - добавили в ЮВО.

В пресс-службе уточнили, что при проведении салютов будет задействовано около 80 единиц орудий различных типов, в том числе 122-мм гаубицы Д-30, 76-мм дивизионные пушки ЗиС-3, а также салютные пусковые установки 2А30, 2А35, 2А85.При этом в Каспийске артиллерийские залпы будут произведены из 105-мм и 125-мм пусковых фейерверочных комплексов "Радуга" с кораблей Военно-Морского Флота. В День защитника Отечества артиллерийские расчеты ЮВО произведут по 30 залпов с интервалом в 30 секунд, израсходовав при этом около 3 тыс. боеприпасов различных типов. Праздничные салютные залпы будут произведены в 21:00 по московскому времени.