Ростовская область подготовила почти 1 тыс. коек для приема жителей Донбасса с COVID-19

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 22 февраля. /ТАСС/. Медучреждения Ростовской области развернули дополнительно почти 1 тыс. коек на случай необходимости приема пациентов с коронавирусом, прибывших из Донецкой и Луганской народных республик, сообщили во вторник в министерстве региональной политики и массовых коммуникаций региона со ссылкой на министра здравоохранения области Юрия Кобзева.

"Буквально за сутки мы развернули практически 1 тыс. коек. В настоящее время в области работает более 5 тыс. коек для пациентов с COVID-19. Из них свободных - 31%", - приводятся в сообщении слова Кобзева.

Как уточнили в министерстве, все проживающие в пунктах временного размещения области обследуются полностью, при положительных тестах на коронавирусную инфекцию, в зависимости от тяжести состояния, люди находятся либо в специальных изоляторах, либо направляются в ковидные госпитали лечебных учреждений.

"График работы медицинского пункта определяется главным врачом района, где расположен ПВР. Однако в крупных ПВРах медицинские работники дежурят круглосуточно. Граждане, прибывшие в регион, могут пройти вакцинацию от новой коронавирусной инфекции, для этого на складах имеется достаточное количество доз [вакцины]", - отмечается в сообщении.

Заместитель министра региональной политики и массовых коммуникаций Ростовской области Сергей Тюрин заявлял, что на утро вторника тестирование на коронавирус более 7 тыс. человек, прибывших из Донбаcса, коронавирусная инфекция выявлена у 30 из них.