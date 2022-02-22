Калмыкия направила в Ростов-на-Дону гуманитарный груз для эвакуированных жителей Донбасса

ЭЛИСТА, 22 февраля. /ТАСС/. Гуманитарный груз для эвакуированных из Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) отправлен во вторник из республиканского центра Калмыкии - Элисты - в Ростов-на-Дону, сообщил в своем аккаунте в Instagram глава республики Бату Хасиков.

"Калмыкия направила две грузовые машины с гуманитарным грузом в Ростовскую область. Мы собрали 20 тонн гуманитарной помощи для беженцев из ДНР и ЛНР. Это продовольственная продукция калмыцких производителей и товары первой необходимости", - написал он.

В пресс-службе главы региона уточнили, что гуманитарный груз, в частности, включает калмыцкий рис, тушенку и консервы собственного производства, бытовую технику.

Хасиков поблагодарил предпринимателей, власти всех муниципалитетов республики, депутата Государственной думы от Калмыкии Бадму Башанкаева, жителей региона, а также команду волонтеров, которые стали участниками благотворительной миссии.

Ситуация на линии соприкосновения на востоке Украины обострилась 17 февраля. В ДНР и ЛНР сообщили о самых активных за последние месяцы обстрелах со стороны Украины. Они привели к повреждению нескольких объектов гражданской инфраструктуры. 18 февраля главы ЛНР и ДНР Леонид Пасечник и Денис Пушилин в связи с нарастающей угрозой боевых действий заявили об эвакуации жителей республик в Россию, в республиках была объявлена всеобщая мобилизация.

Президент России Владимир Путин 21 февраля заявил о признании суверенитета Донецкой и Луганской народных республик. С их лидерами были подписаны договоры о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи. Путин поручил МИД РФ установить дипломатические отношения с ДНР и ЛНР, а Минобороны РФ - обеспечить поддержание мира на их территориях.