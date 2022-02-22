В Ярославской области продлили режим самоизоляции для людей старше 60 лет

ЯРОСЛАВЛЬ, 22 февраля. /ТАСС/. Власти Ярославской области продлили режим самоизоляции для людей старше 60 лет, не прошедших вакцинацию от коронавируса, до 30 марта. Об этом сообщила пресс-служба правительства региона.

"До 30 марта в Ярославской области продлена обязательная самоизоляция для людей старше 60 лет, не прошедших вакцинацию и не переболевших COVID-19. Соответствующие изменения внесены в указ врио губернатора региона", - говорится в сообщении.

Сейчас в регионе развернуто 2 723 койки для лечения пациентов с коронавирусом, из них задействовано 2 118. Увеличивать коечный фонд в ближайшее время не планируется. На амбулаторном лечении с ковидом находятся 28 214 человек. Роспотребнадзор отмечает спад заболеваемости среди школьников и пожилых людей, в целом регион вышел на плато по COVID-19.

"Динамика прироста замедлилась, если на прошлой неделе было 116% прироста, то на этой - всего 66%. Рост есть, но его темп замедлился, мы вышли на определенное плато. Если будут колебания, то не очень серьезные. То есть ограничения, которые были введены и продолжают действовать, показали свою эффективность", - цитирует пресс-служба главного санитарного врача области Александра Звягина.

По данным сайта стопкоронавирус.рф, в регионе с начала пандемии зарегистрировано 123 712 случаев заражения коронавирусом, выздоровел 90 553 человека, умерли 2 360. За сутки выявлены 1 733 случая коронавируса. Коллективный иммунитет составляет 54,7%.