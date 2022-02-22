Мультимедийная выставка, посвященная Чапаеву, открылась в Петербурге

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 22 февраля. /ТАСС/. Мультимедийная выставка "Василий Чапаев - человек, герой, легенда", приуроченная ко Дню защитника Отечества, начала свою работу в атриуме исторического парка "Россия - моя история" в Санкт-Петербурге.

"Выставку мы планировали к 135-летию Чапаева, и, хотя он родился 9 февраля, мы решили сделать ее к 23 числу, поскольку Чапаев был человек военный, и образ его в основном связан с военными событиями русской истории. Мы хотели показать его немножко в ретроспективе. Задача была не столько сосредоточиться на каких-то глубоких исторических фактах, чтобы показать образ самого легендарного комдива, потому что он сопровождал историю нашей страны, культуру нашей страны с самого момента революции, гражданской войны. До сегодняшнего дня, даже среди молодежи, он остается одним из самых известных исторических персонажей", - сказал ТАСС куратор выставки, начальник экспозиционно-выставочного отдела исторического парка "Россия - моя история" Роман Залесов.

Выставка содержит четыре тематических раздела: "На фронтах Мировой и Гражданской", "Чапаев с нами! И вновь продолжается бой…", "Сказ о Чапаеве" и "Народный герой". Посетители смогут увидеть фотографии, документы, обмундирование, отрывки из фильмов, плакатов, книг, макеты оружия красноармейцев. Среди них есть настоящая винтовка 1918 года выпуска, которую можно будет не просто увидеть, но и подержать в руках и даже сфотографироваться. По словам Залесова, винтовка им досталась от частного коллекционера.